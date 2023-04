Enna: salute di genere e prevenzione, convegno alla Sala Cerere

Il convegno pubblico sulla salute di genere e la prevenzione in provincia di Enna si terrà lunedì 17 aprile a partire dalle ore 15,30 presso la Sala Cerere di Enna. L’evento è organizzato dalle associazioni di volontariato e dagli organismi di tutela presenti nel Comitato Consultivo dell’Asp di Enna, in collaborazione con altre istituzioni, come descritto nel programma degli interventi previsti.

Nella prima parte, condotta dalla giornalista ennese Tiziana Tavella, presidente Assostampa Sicilia, dopo i saluti istituzionali, i rappresentanti dell’AVIS EN e dell’AIDO consegneranno ai genitori di Larissa Venezia, l’infermiera originaria di Piazza Armerina e deceduta con il fidanzato a trent’anni in seguito a un incidente stradale, la targa in segno di riconoscenza per aver scelto di donare gli organi. Il 16 aprile ricorre la giornata nazionale per la donazione degli organi e la cerimonia prevista intende omaggiare Larissa in rappresentanza di tutti i donatori del nostro territorio.

Nella seconda parte, introdotta dal dott. Tommaso Careri, presidente del Comitato Consultivo Aziendale di Enna, e dalla dott.ssa Loredana Disimone, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Asp di Enna, sarà offerto un insieme composito di informazioni e notizie sulla medicina di genere, sul percorso nascita, sulla parto-analgesia, sulla salute del bambino, sulla menopausa per poi dare spazio al codice rosso e alle misure a tutela della sicurezza della donna, al tema della dipendenza affettiva, alla rete civica della salute e alla qualità percepita nell’assistenza erogata alle donne. Previsto lo spazio per il confronto e il dibattito.

I relatori e gli argomenti saranno: Gabriella Emma, responsabile UOS Formazione ASP Enna, “La Medicina di Genere”; Linda Vitali, dirigente medico P.S. e presidente Associazione Donne Medico, “Il genere nella professione medica”, Oriana Ristagno, coordinatore ostetrici area SUD, “Il percorso nascita nell’ASP di Enna: la riscoperta del parto naturale”; Lucia Lo Presti, direttore UOC Ostetricia e Ginecologia Umberto I, “Parto-analgesia: partorire senza dolore”; Stella Ciarcià, responsabile Consultori familiari, “La gestione e la visione olistica della donna in menopausa”; Eleonora Caramanna, responsabile Educazione alla Salute, “Sistema sorveglianza report 2022: principali determinanti di salute del bambino 0-2 anni”; Giancarlo Rapisarda, primo dirigente Div. Anticrimine, “Codice Rosso – misure a tutela della sicurezza della donna”; Tiziana Milazzo, psicoterapeuta e responsabile Sportello Rosa Ambulatorio Global, “Le cause dalla dipendenza affettiva. Quando l’amore diventa una trappola”; Enza Bartoli, vicepresidente CCA Enna e referente provinciale RCS, “La Rete Civica della Salute e l’assistenza territoriale”; Antonella Santarelli, responsabile URP e Comunicazione, “La qualità percepita dell’assistenza erogata alle donne”.