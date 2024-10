Enna: salgono a cinque i giornalisti denunciati dal sacerdote Rugolo

PUBBLICITÀ

Ennesima denuncia di Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato in primo grado dal Tribunale di Enna a 4 anni e mezzo per violenza sessuale aggravata a danno di minori, nei confronti di un’altra giornalista, Marinella Barbagallo della testata online Sant’Anna Today. Barbagallo è stata denunciata per diffamazione e diffusione di atti procedurali in merito a un articolo del 5 aprile 2023. Anche in questo caso la Procura aveva chiesto l’archiviazione ma la difesa di Rugolo si è opposta.

PUBBLICITÀ

Oggi l’udienza davanti al Gip Ornella Zelia Futura Maimone. A difendere la giornalista l’avvocato Eleanna Parasiliti Molica. Per la difesa del sacerdote non era presente in aula nessun legale.

Con Marinella Barbagallo salgono a cinque i giornalisti denunciati dal sacerdote dopo Federica Tourn, Pierelisa Rizzo, Filippo Occhino e Manuela Acqua, oltre ad Antonio Messina, il giovane che aveva denunciato il sacerdote, e il presidente di Rete L’Abuso Francesco Zanardi. Tutti i giornalisti sono assistiti da Ossigeno per l’Informazione.

Si attende la decisione del Gip.