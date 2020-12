Enna. Salgono a 9 gli assessori in giunta, Nuova Cittadinanza: “Una poltrona in più”

Pubblichiamo qui di seguito nota stampa del gruppo consiliare Nuova Cittadinanza al Consiglio Comunale di Enna sottoscritto dai consiglieri Dario Cardaci e Gaetana Palermo.

“Amministrazione e maggioranza hanno perpetrato ed imposto una decisione abnorme: aumentare a 9 gli Assessori con la debole scusante che si trattasse di un semplice adeguamento dei nostri regolamenti alla Legge e nascondendo la vera verità, cioè la necessità di garantire ad una maggioranza così composita e articolata, ma certamente disomogenea, una poltrona in più.

NUOVA CITTADINANZA, insieme altre forze politiche di opposizione, si è opposta con determinazione, ma di fronte alla feroce forza dei numeri, non ha potuto che constatare come le logiche di potere sovrastino qualsiasi obiezione. Al di là dell’aggravio economico, ci siamo chiesti ed abbiamo chiesto se davvero fosse opportuno arrivare a 9 Assessori, quando Palermo e Catania, Città metropolitane ne hanno 10. Una sproporzione ingiustificabile anche alla luce delle attuali deleghe, già in sovrabbondanza, che risultano in più d’una occasione sdoppiate e di gran fantasia pur di giustificare l’esistenza del numero che compone l’attuale Giunta. Quali attribuzioni avrà il 9° Assessore? Siamo curiosi di saperlo perché ci vorranno doti dell’altro mondo per dire che serve.

Cosa diranno gli ennesi, il cui 70% ha votato per il dimezzamento dei Parlamentari, quando vedranno che nella loro Città il numero di poltrone aumenta anziché diminuire?

Si tratta di una forzatura che certamente poteva essere evitata tanto più che la Legge dava facoltà e non obbligo di farlo.

Ogni altro commento – e ce ne sarebbero da fare tanti altri……- è vano, alla Gente, come sempre, il giudizio”.