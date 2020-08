Enna: salgono a 15 i migranti positivi al Covid

Salgono a 15 i migranti positivi al Coronavirus ospiti al Centro Accoglienza di Pergusa a Enna. La voce era già trapelata con insistenza ieri sera ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale con la convalida del referto dei tamponi arrivata da Catania.

Restano blindati in struttura, posti necessariamente in isolamento, anche gli operatori che vi lavorano. Tra di loro non dovrebbero esserci positivi.

I 15 ragazzi sono asintomatici e risultano essere in buone condizioni. La struttura ora rimane in stretta sorveglianza da parte delle Forze dell’Ordine, come preposto da Prefettura e Comune.

Restare a Enna oppure essere trasferiti in altra località? La decisione di trasferire gli attuali positivi spetterebbe adesso all’Assessorato, sembra infatti si stia già provvedendo allo spostamento.

Angela Montalto