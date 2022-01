Enna: Sabrina Morreale è il direttore di patologia neonatale

Il direttore generale dell’ASP di Enna Francesco Iudica ha stipulato il contratto di affidamento della direzione dell’Unità Operativa Complessa UTIN – Patologia Neonatale dell’Umberto I di Enna. La dottoressa Sabrina Morreale, già facente funzione, è il nuovo primario dell’importante unità operativa che, accanto all’assistenza al neonato “sano” in sede di nido, garantisce, tra l’altro, l’assistenza ai neonati patologici.

“La terapia intensiva neonatale è un reparto ultraspecialistico che richiede costante aggiornamento e importante impegno da parte di tutti gli operatori che gravitano attorno ad esso affinché si possa essere sempre al passo con le cure nell’interesse e per il benessere dei nostri piccoli eroi – evidenzia la dott.ssa Morreale -. Fondamentale è il lavoro di squadra che pertanto si spera possa essere in un futuro prossimo più numerosa, in un reparto che sia adeguato agli standard nazionali, dove i buoni propositi possano prendere forma e trasformarsi in risultati tangibili ed eccellenti”.

“L’organizzazione dell’ASP di Enna – dichiara Iudica – è sempre più consolidata in seguito al completamento della dotazione organica e all’individuazione dei responsabili delle strutture sanitarie e amministrative, nell’osservanza degli obiettivi assegnati all’attuale direzione e in corso di realizzazione sin dal primo momento dell’insediamento. Il percorso finora compiuto accrescerà la qualità dell’assistenza erogata all’utenza”.