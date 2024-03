Enna: sabato sit-in della Cgil davanti l’Umberto I in difesa della sanità pubblica

PUBBLICITÀ

Con presidi nelle principali città della Sicilia sabato al via la campagna di mobilitazione di Cgil, Funzione pubblica e Spi regionali contro la sfascio della sanità pubblica e per chiedere di ricostruirla. Anche a Enna la Camera del Lavoro, insieme a Funzione Pubblica e Spi provinciali – le federazioni dei lavoratori pubblici e dei pensionati – dà il via a una campagna di mobilitazione.

PUBBLICITÀ

Il primo step è sabato con presidi nelle principali città, davanti ad ospedali e Asp e a Enna davanti all’Ospedale Umberto I ci sarà il sit organizzato dalla Cgil provinciale.

Un secondo appuntamento sarà una manifestazione a carattere regionale (in data da definire), per dare ancora maggiore visibilità agli enormi problemi che i cittadini incontrano sulla strada del diritto alla salute, al disagio che vive il personale sanitario e alla pressante richiesta di soluzioni. La protesta poi confluirà nella mobilitazione nazionale per il rilancio della sanità pubblica organizzata dalla Cgil per aprile.

“La sanità in Sicilia e a Enna – dicono i segretari provinciali di Cgil, Funzione pubblica e Spi Antonio Malaguarnera, Alfredo Schilirò e Roberto Di Vincenzo – oggi più che luogo dove si esercita il diritto alla salute è luogo di clientele e spartizione di poltrone. In un quadro generale di mancanza di investimenti – aggiungono – constatiamo sul piano sanitario una situazione stagnante e ritardi inammissibili. A farne le spese – sottolineano – sono le persone più povere e quelli più fragili come i tanti anziani che non possono permettersi di rivolgersi alla sanità privata e sono spesso costretti a rinunciare alle cure. Per non parlare delle aree interne – rilevano – dove i problemi si amplificano”.

“Strutture pubbliche con deficit strutturali e organizzativi, che incentivano la ‘fuga’ dei medici – comunicano Cgil, Funzione pubblica e Spi regionali -. E ancora, pronto soccorso affollati, centri unici di prenotazione (Cup) inesistenti e che costringono i pazienti a spostarsi fuori dai luoghi di residenza, carenza di pediatri e medici di base, liste di attesa interminabili: questo in sintesi i principali problemi, con un governo che scommette principalmente sulla sanità privata”.

“Questa situazione – sottolineano Malaguarnera, Schilirò e Di Vincenzo – si aggraverà ulteriormente con l’autonomia differenziata, quando si determineranno, in Sicilia, 21 sistemi sanitari regolati dal libero mercato”.

Cgil, Spi e Funzione pubblica chiedono “più finanziamenti per la sanità pubblica, più personale sanitario, maggiori investimenti nelle aree interne, più medicina territoriale, l’integrazione socio- sanitaria, più prevenzione e cure per le donne e gli uomini anziani, il potenziamento della rete di emergenza, la riqualificazione e tutele per chi lavora nella sanità privata, l’abolizione del numero chiuso per l’accesso ai corsi di studio delle professioni sanitarie, il rilancio del consultori, investimenti per migliorare i servizi di assistenza sanitaria”.

“Abbiamo già presentato al governo regionale una nostra articolata piattaforma ma non abbiamo ricevuto risposte concrete – affermano i segretari regionali del sindacato Cgil Mannino, Agliozzo e Balistreri – è dunque tempo di mobilitazione per il rilancio di un sistema che interessa tutti, dai più piccoli ai più anziani a tutto il personale sanitario”.

A Enna, davanti il Presidio Ospedaliero Umberto I ci sarà la Cgil con i cittadini e i lavoratori ennesi e sarà presente la segretaria regionale della Cgil Gabriella Messina.