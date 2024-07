Enna: sabato sera performance artistica dei bambini del Grest Sant’Anna

PUBBLICITÀ

Sabato alle ore 21 nella spaziosa loggia della chiesa parrocchiale Sant’Anna di Enna Bassa, i bambini del Grest Sant’Anna si esibiranno in una performance artistica. Gli animatori della VI edizione del Grest dell’omonima parrocchia hanno organizzato uno spettacolo di tutto punto, con danza e canto.

PUBBLICITÀ

Piena soddisfazione esprimono il parroco, don Giuseppe Fausciana, e l’equipe di pastorale giovanile della parrocchia per la numerosissima partecipazione dei giovani e delle famiglie che hanno entusiasmato l’intero territorio di Enna Bassa.

Quest’anno il Grest, come ogni anno, sceglie una tema che serve da sfondo ai laboratori sportivi e artistici in cui sono coinvolti i bambini. Hanno avuto un particolare successo le serate degli animatori e dei giovanissimi e le diverse giornate tematiche. La proposta delle mattinate in piscina e a mare, l’acqua park e i giochi in acqua hanno entusiasmato i piccoli partecipanti.

“Sono particolarmente felice – dichiara don Fausciana – perché il progetto e il metodo della pastorale giovanile della nostra comunità ha finalmente dato i suoi frutti. Insieme al gruppo AGESCI Enna 3 siamo riusciti a coinvolgere tanti giovani e soprattutto abbiamo fatto rete con le diverse realtà del comprensorio: società sportive e scuola. Un connubio che ha permesso di veicolare i valori della condivisone e del servizio. Mi piacerebbe che per sabato sera alle 21 tutta la comunità territoriale intervenisse numerosissima per applaudire ai nostri ragazzi”.