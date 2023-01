Enna: sabato l’inaugurazione del nuovo reparto di senologia

Proseguono i lavori per il nuovo reparto di senologia dell’Ospedale Umberto I di Enna, che sarà inaugurato dall’assessore alla salute Giovanna Volo sabato alle ore 10.

L’evento è particolarmente importante per la sanità ennese e per la prevenzione del tumore alla mammella. Secondo lo studio “I numeri del cancro in Italia. 2021”, condotto e pubblicato da autorità sanitarie come Registri Tumori Italiani, AIOM, Osservatorio Nazionale Screening e altri, il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne, con circa un tumore maligno su tre (30%).

Il commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria di Enna Francesco Iudica, nel sottolineare che “l’inaugurazione del nuovo reparto costituisce un’ulteriore tappa nel miglioramento dell’offerta sanitaria del territorio”, ha evidenziato che l’Asp di Enna registra già in Sicilia la più alta percentuale di adesione allo screening (54% a fronte di una media regionale del 26%), con 5.761 mammografie eseguite nel 2022.

L’unità operativa di senologia è diretta dalla Dott.ssa Teresa Bizzini, e tra gli ospiti presenti all’evento di inaugurazione ci sarà la Dott.ssa Francesca Catalano, direttrice dell’unità di senologia dell’Ospedale Cannizzaro di Catania. Autorità, rappresentanti di associazioni e dei media sono stati invitati ad assistere all’evento e a scoprire le nuove tecnologie e i servizi offerti dal reparto per la prevenzione, diagnosi e trattamento del tumore alla mammella.