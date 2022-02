Enna: sabato l’assemblea annuale Avis

Si terrà sabato alle ore 16 in prima convocazione e alle 16:30 in seconda, presso il Palace Hotel Federico II, l’assemblea ordinaria annuale dei soci dell’Avis comunale di Enna.

Un momento di aggregazione e condivisione che permette a tutti i soci di proporre iniziative ed essere partecipi della gestione dell’associazione, durante l’assemblea verrà esposto il bilancio consuntivo 2021, il bilancio preventivo 2022 e tutte le attività che l’associazione ha in cantiere per l’anno in corso.

Per partecipare all’assemblea, che si svolgerà nel rispetto delle misure anti Covid previste dalla normativa vigente, l’Avis comunica che è gradita la conferma entro venerdì 25 febbraio al numero 3802195246.