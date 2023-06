Le piscine scoperte di Pergusa saranno aperte da sabato. Lo ha comunicato il Comune di Enna.

PUBBLICITÀ

Gli orari di apertura saranno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Le tariffe ore 9-13 o ore 14-18 saranno di 5 euro per gli adulti e 2,50 euro per bambini e ragazzi fino a 12 anni; per l’intera giornata 8 euro per gli adulti, per bambini e ragazzi fino a 12 anni 5 euro.