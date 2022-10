Enna: sabato la sede dei Vigili del Fuoco aperta ai cittadini

Dal 10 al 16 ottobre si svolgerà la IV edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile. Obiettivo della ricorrenza è la sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche di protezione civile per un approccio consapevole a quelle che sono le nuove sfide globali imposte dai cambiamenti climatici. In quest’ottica si promuoveranno iniziative mirate a sensibilizzare l’opinione pubblica in termini di resilienza e riduzione dei rischi favorendo l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di prevenzione ed autoprotezione.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tenuto conto della diffusa presenza sul territorio e vicinanza ai cittadini ed alle istituzioni, ritiene fondamentale contribuire significativamente all’iniziativa, programmando l’apertura delle sedi di servizio consentendo ad alunni e cittadini la possibilità di accedere alle sedi di servizio operative e comprendere i compiti istituzionali dei vigili del fuoco. Il cittadino potrà, quindi, sviluppare una sensibile attenzione verso il proprio territorio, acquisire consapevolezza dei potenziali rischi e dei comportamenti fondamentali per poter prevenire, gestire e superare gli eventi avversi.

Anche il comando provinciale di Enna, con la fattiva collaborazione anche del personale appartenente all’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo, parteciperà a tale iniziativa aprendo la sede centrale di Enna nella giornata di sabato dalle ore 8 alle ore 14 consentendo la visita al mondo dei vigili del fuoco.