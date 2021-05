Enna: sabato la festa di Santa Rita da Cascia

Sabato è la festa di Santa Rita da Cascia, celebrata nella chiesa di Sant’Agostino ad Enna fin dal 1823. Il programma liturgico prevede il triduo di preparazione che avrà inizio domani con le celebrazioni delle messe e la recita della Coroncina in onore della Santa. Nel giorno della festa già dalle prime ore del mattino saranno celebrate le messe ad iniziare dalle ore 7, mentre di pomeriggio alle ore 19,30 sarà celebrata la messa solenne alla presenza di una rappresentanza della Confraternita Maria SS. delle Grazie, dei componenti del comitato festa della “Madonna de’ Carusi” e di tutti i gruppi giovanili presenti all’interno della parrocchia. Al termine della celebrazione, animata dai canti della Corale di San Giorgio, il parroco Don Mario Petralia procederà alla benedizione di tutte le rose donate a Santa Rita e all’esposizione della reliquia. Furono i frati agostiniani, che avevano dimora nel convento ubicato proprio nella Piazza Sant’Agostino, a donare all’omonima chiesa la reliquia di Santa Rita dove all’interno è custodita un pezzo della sua tunica.

“È una festa molto sentita dagli ennesi – dice il rettore della confraternita Paolo Vicari – sono tanti i devoti di Santa Rita che ogni anno si recano nella Chiesa di Sant’Agostino per una preghiera, portando un omaggio floreale alla Santa. Purtroppo lo scorso anno, a causa delle restrizioni anti contagio – prosegue Vicari – la festa non si è potuta svolgere. Quest’anno la festa si svolgerà, nel rispetto di tutte misure anti covid all’interno della chiesa, grazie all’impegno del parroco e dei tanti volontari che saranno presenti come servizio d’ordine durante il triduo e nel giorno della festa”.