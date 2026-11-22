Enna, sabato il congresso provinciale di Gioventù Nazionale

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Si terrà sabato 28 novembre, alle ore 16, presso la sede di Fratelli d’Italia a Palazzo Pollicarini, in via Roma 439 a Enna, il Congresso provinciale di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

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All’appuntamento è prevista la partecipazione di dirigenti, militanti e rappresentanti del partito, alla presenza della deputazione e dei vertici di Fratelli d’Italia.

Il congresso sarà dedicato al confronto sull’attività del movimento giovanile nel territorio ennese e alla definizione dei prossimi obiettivi politici e organizzativi.

Come si legge nella nota firmata dal presidente provinciale Jacopo Mario Gessaro, l’incontro sarà un’occasione per «tracciare le linee del nuovo percorso politico e organizzativo del movimento giovanile sul territorio provinciale, facendo il punto sul lavoro svolto e ponendo le basi per una nuova fase di crescita, radicamento e partecipazione».

Tra gli obiettivi indicati figurano la volontà di «rilanciare l’attività del movimento, rafforzare la presenza nei comuni della provincia, coinvolgere nuove energie e consolidare il rapporto tra la classe dirigente e le giovani generazioni».

Il congresso sarà inoltre dedicato alla definizione degli assetti organizzativi e al confronto sulle iniziative future.

Nella nota viene descritto come «un momento importante non soltanto per rinnovare e definire gli assetti organizzativi, ma anche per condividere idee, progetti e obiettivi per il futuro, nella consapevolezza che il contributo dei giovani rappresenta una componente significativa della vita politica e della comunità».