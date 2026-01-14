Enna: sabato al via “Voci di Sicilia” con lo spettacolo di Sandro Vergato

PUBBLICITÀ

Si apre sabato 17 gennaio alle 20:30 la XII edizione di “Voci di Sicilia”, storica rassegna di teatro comico organizzata dall’Associazione Olimpo, con il patrocinio del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale, e con il Centro Ottico Culici nel ruolo di main sponsor. Ad inaugurare il cartellone sarà Sandro Vergato con lo spettacolo “Anima la vita per dare vita all’anima”, in programma al Teatro Francesco Paolo Neglia.

Definito “spettacolo metafisico e metacomico”, “Anima la vita per dare vita all’anima” è un irresistibile viaggio comico nell’eterno conflitto umano tra ciò che pensiamo di essere e ciò che facciamo davvero. Fra buoni propositi e cattive abitudini, fra filosofie elevate e scivoloni quotidiani, Sandro Vergato accompagna il pubblico con un’ironia elegante e pungente in un vortice di risate e riflessioni.

Attraverso battute fulminanti, personaggi esilaranti, immagini, curiosità e video emblematici, lo spettacolo svela – con leggerezza e profondità – quella che forse è la più grande contraddizione dell’uomo: la distanza tra l’anima che sogna e la vita che spesso rimanda.

Come spiegato dallo stesso Vergato, lo spettacolo nasce come un auspicio rivolto al pubblico: «Lo spettacolo “Anima la vita per dare vita all’anima” nasce come un auspicio che vogliamo regalare al pubblico: quello di ritrovare la propria felicità interiore e la gioia di esistere. È uno spettacolo che definirei “metà metafisico e metà comico”, perché parte da riflessioni più profonde sulla vita, attraverso citazioni di filosofi, scrittori e psicologi, per poi arrivare alle contraddizioni del nostro quotidiano, che spesso fanno sorridere proprio perché ci rispecchiano. Il pubblico si divertirà, ma porterà con sé anche uno spunto di riflessione.»

Lo spettacolo è arricchito da momenti musicali con il soprano Mary Anne Gemy, accompagnato dal vivo al pianoforte dal maestro Alberto Alibrandi. Canzoni d’amore che invitano ad amare se stessi, gli altri e la vita. Perché, in fondo, come suggerisce lo stesso spettacolo, “fra il dire e il fare, c’è di mezzo… l’amare”.

Con questo appuntamento prende ufficialmente il via la dodicesima stagione di Voci di Sicilia, rassegna che da oltre un decennio porta ad Enna teatro comico di qualità, alternando artisti siciliani e nomi di rilievo nazionale, con un appuntamento al mese fino a maggio.

È possibile acquistare abbonamenti e biglietti singoli online attraverso il circuito Live Ticket e presso i punti vendita autorizzati (Agenzia Viaggi Oversicily e Ventuno Viaggi). I biglietti saranno inoltre disponibili anche direttamente al botteghino del teatro la sera dello spettacolo, salvo esaurimento posti.