Enna: sabato al via ciclo di incontri sulla Resistenza

Nel 2025 ricorre l’80° anniversario della Liberazione. Nasce da qui “Lezioni di storia: pagine di Resistenza, radici della libertà”, un ciclo di incontri pubblici e gratuiti promosso all’interno del progetto “I giovani riprendono il territorio”, sostenuto dal Dipartimento per le Politiche giovanili nell’ambito del bando “Giovani in biblioteca”, e organizzato dall’Associazione Culturale Terra Matta in collaborazione con il Comune di Enna e il comitato provinciale ANPI Enna.

Appuntamenti in cui i protagonisti saranno i libri, le storie, le voci: strumenti preziosi per costruire una memoria viva e consapevole. Ogni incontro sarà un’occasione per confrontarsi con testi che raccontano la Resistenza attraverso testimonianze autentiche, spesso scomode ma sempre potenti. Storie di scelta, di lotta, di dignità, che parlano anche di coraggio femminile e di voci rimaste a lungo inascoltate.

“In un tempo in cui la memoria sembra a volte affievolirsi e i valori fondanti della nostra Repubblica vengono messi in discussione o banalizzati – comunica l’Associazione Terra Matta – sentiamo il bisogno di fermarci a rileggere la storia, di ascoltare, ricordare e capire”.

Il primo incontro si terrà sabato alle ore 17.30 presso la Biblioteca comunale di Enna e sarà dedicato a un importante lavoro di recupero della memoria locale. Il libro di Renzo Pintus, “La memoria ritrovata. Storie di partigiani ennesi 1943-45” (Maurizio Vetri Editore), ha raccolto le vicende di centinaia di giovani partigiani della provincia di Enna che, tra il 1943 e il 1945, presero parte alla lotta di Liberazione. Una ricerca scrupolosa e appassionata che ha riportato alla luce nomi, volti e storie di oltre 450 partigiani, internati e deportati, originari dei venti comuni dell’Ennese.

All’incontro parteciperà anche Elisa Di Dio, in qualità di narratrice. L’ingresso è gratuito.