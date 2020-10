Enna. Russo: “Agricoltura, una vera opportunità per il territorio”

Pubblichiamo nota stampa dell’assessore uscente Salvina Russo.

“L’agricoltura e le attività indotte che le stanno attorno raramente sono state al centro del dibattito politico e della campagna elettorale che porterà al nuovo Consiglio Comunale il prossimo 4-5 Ottobre. Occorre, invece, ribadire il ruolo dell’agricoltura e la centralità del Comune, cui spetta la tutela attiva del territorio rurale, riconducibile non solo alle attività di coltivazione e allevamento, ma anche alla capacità di fornire servizi all’ambiente e alla comunità. Sono perciò importanti presenze professionali e motivate che si occupino, in seno al consiglio comunale, delle problematiche riguardanti l’interno comparto agricolo. Come è noto, la realtà agricola ennese si compone principalmente di zootecnia e cerealicoltura, che, per le note condizioni di mercato, non consentono una giusta remunerazione del lavoro prestato. Tale stato non incentiva i giovani a intraprendere o continuare il lavoro intrapreso dai propria famiglia. Ad esempio, alcuni dei fattori chiave per consentire alle imprese agricole di essere reattive agli stimoli di mercato, integrare le fonti di reddito e aumentare l’integrazione con il territorio, sono:

⁃ l’agricoltura multifunzionale (agricoltura didattica, agricoltura sociale, ecc.)

⁃ l’associazionismo produttivo

⁃ il turismo esperienziale in ambito rurale (corsi di cucina e artigianato, visite guidate presso i caseifici e gli allevamenti, percorsi di educazione ambientale, partecipazione alla quotidianità agreste)

Il ruolo del consigliere comunale dovrebbe, pertanto, vertere a politiche di bilancio tese a valorizzare tale settore. Concludendo, l’agricoltura, l’ambiente e la cultura rurale rappresentano nel nostro territorio una opportunità, che deve essere condivisa tra l’Istituzione Comunale, i cittadini e le imprese. Alcuni obiettivi sono stati recentemente raggiunti dall’amministrazione uscente, ma ancora c’è molta strada da fare INSIEME”.