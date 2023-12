Enna: Rugolo denuncia anche il giornalista Filippo Occhino

PUBBLICITÀ

In relazione alla denuncia presentata dal sacerdote Giuseppe Rugolo, che questa volta coinvolge non solo la collega Pierelisa Rizzo ma anche il direttore responsabile di Enna Live, Filippo Occhino, quest’ultimo ha rilasciato la seguente dichiarazione.

Prendo atto di questa denuncia che è conseguenza dello spazio dato nel nostro giornale a una triste storia del territorio che riguarda l’intera comunità e per questo sono rammaricato. La vicenda, dal mio punto di vista, è stata trattata nella nostra testata sin dall’inizio con equilibrio e rispetto per tutte le parti coinvolte. Non sono ancora a conoscenza delle ragioni di questa denuncia, ma se essa intende suggerire di evitare ulteriori approfondimenti sull’argomento, ribadisco che ciò non avverrà. Enna Live è un giornale libero e si continuerà a operare come sempre, garantendo la libera diffusione di informazioni nell’interesse e nel rispetto dei nostri lettori.