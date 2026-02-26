Enna, rugby: incontro istituzionale per lo sviluppo della disciplina

PUBBLICITÀ

Si è svolto ieri a Enna un incontro istituzionale dedicato allo sviluppo del rugby sul territorio provinciale e regionale. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti del mondo sportivo locale, regionale e nazionale.

PUBBLICITÀ

Erano presenti Gaetano Emma, presidente dell’Unione Rugby Enna; Orazio Arancio, presidente del Comitato Regionale FIR Sicilia; Salvo Spinella, presidente nazionale CSAIN; il dott. Sberna, delegato provinciale CONI per Enna; e Stefano Dell’Arte, amministratore del Centro Sportivo Universitario USC Enna.

Nel corso dell’incontro è stata siglata un’intesa di collaborazione tra l’Unione Rugby Enna e il CSAIN (Centro Sportivo Aziendale e Industriale) finalizzata alla realizzazione di progetti rivolti ai giovani, con particolare attenzione all’ambito scolastico.

CONI e FIR hanno inoltre confermato il sostegno istituzionale alle attività dell’Unione Rugby Enna, manifestando la disponibilità a supportare iniziative di promozione e sviluppo della disciplina sul territorio.

Gaetano Emma, Presidente dell’Unione Rugby Enna, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’incontro e per la qualità delle relazioni istituzionali che il club è riuscito a costruire nel tempo: “Nel rugby, come nella vita, nessuno va lontano da solo. Oggi abbiamo dimostrato che Enna non è sola: abbiamo al nostro fianco istituzioni che credono nel nostro lavoro, nel potere educativo di questo sport e nei valori che portiamo nelle scuole e nelle comunità. Questo sostegno è per noi linfa vitale, esattamente come il sostegno lo è in ogni azione di gioco. Siamo pronti a fare meta.”

Emma ha inoltre sottolineato come la collaborazione con CSAIN apra nuove prospettive concrete per i giovanissimi del territorio: “Poter entrare nelle scuole con un progetto strutturato e il supporto del CSAIN è un’opportunità straordinaria. Il rugby non è solo uno sport: è una scuola di vita, e vogliamo che sempre più bambini e ragazzi possano scoprirlo.”