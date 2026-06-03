Enna Rugby Festival, tre giorni di sport, inclusione e musica al “Tino Pregadio”

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Dal 5 al 7 giugno 2026, il Campo di Atletica Leggera “Tino Pregadio” di Enna Bassa si trasformerà nel cuore pulsante della palla ovale siciliana. L’A.S.D. Unione Rugby Enna presenta ufficialmente la VII edizione dell’Enna Rugby Festival, un appuntamento ormai consolidato che quest’anno punta con forza sui giovani, sulla scuola e sull’abbattimento dei pregiudizi legati a questo sport.

L’evento, patrocinato dalla F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) e dall’amministrazione comunale, offrirà un programma ricchissimo a ingresso totalmente gratuito.

Venerdì 5 Giugno il rugby incontra le scuole e il sociale. La mattina vedrà protagonisti gli studenti degli I.C. “De Amicis – Garibaldi” e “Neglia – Savarese” nel torneo finale del progetto “Scuola Attiva”. Nel pomeriggio (ore 17:00), spazio al rugby integrato con i ragazzi della Cooperativa Sociale “La Contea”, dimostrando come lo sport sia un linguaggio universale di inclusione. La serata si accenderà dalle 19:00 con l’AperiURE dai ritmi trascinanti dei, seguiti dal DJ set di Salvatore Arena accompagnato dal live sax di Ivan Rizzo & Sasi Riscica (vocalist Chiara Figus).

Sabato 6 giugno i tornei e il “Rugbista per un giorno”. Giornata di grande agonismo federale con la “Coppa Biondo” (Mini Rugby e Under 14 Seven) e i raggruppamenti del settore femminile (Under 16, Under 18 e Seniores). Alle ore 18:00 prenderà il via il torneo “Rugbista per un giorno”: un’attività di Rugby Flag (senza contatto fisico) aperta a famiglie, curiosi e aziende, pensata proprio per far scoprire a tutti la bellezza del gioco in totale sicurezza. Dalle 21:00 la grande festa della musica con il DJ che vedrà alternarsi in console Mayhem, Wared e DJ Shorty da Radio m2o.

Domenica 7 giugno open day e terzo tempo. Dalle ore 10:00 il campo aprirà le porte a tutti i bambini e ragazzi della città per un Open Day con prove gratuite insieme ai tecnici del club. Alle 13:00 l’immancabile “Terzo Tempo”, il momento conviviale in cui atleti, avversari e pubblico condividono il pranzo, celebrando l’amicizia oltre il risultato sportivo.

“Il nostro obiettivo – comunicano gli organizzatori- è far crescere la cultura del rugby in un territorio in cui questo sport è ancora poco conosciuto. Vogliamo dimostrare che il rugby non è solo scontro fisico, ma è soprattutto sostegno, rispetto delle regole e inclusione. Quest’anno celebriamo il lavoro fatto con le scuole e apriamo le porte a chiunque voglia scoprire la nostra famiglia.”

All’interno del festival sarà attiva un’area Food & Drink per tutta la durata della manifestazione.