Enna Rugby Festival: nel weekend sport, musica, divertimento e inclusione

L’A.S.D. Unione Rugby Enna organizza la VI edizione dell’Enna Rugby Festival, un grande evento all’aperto dell’estate ennese. Dal 6 all’8 giugno, tre giorni di sport, divertimento e condivisione animeranno l’impianto sportivo “Tino Pregadio”, in un appuntamento che ormai rappresenta una vera e propria tradizione nel cuore della Sicilia. L’evento richiama ogni anno atleti, famiglie e curiosi da tutta la regione, consolidando il suo ruolo centrale nel panorama sportivo e culturale locale.

“Il rugby è per tutti”, è questo lo spirito che anima l’edizione 2025, con un programma ricco e inclusivo. Particolarmente atteso è il torneo “Rugbista per un giorno”, torneo di Rugby Flag in programma sabato 7 giugno dalle ore 9:00. Il club propone questa occasione aperta a tutti per sperimentare la pratica del rugby in modo sicuro e senza contatto fisico. Bambini, genitori, studenti universitari e ragazzi scenderanno in campo fianco a fianco in una formula ludica, divertente e accessibile. Un’occasione per avvicinarsi per la prima volta a questo sport, promuovendo i valori dell’inclusione, del rispetto e del fair play.

Il festival parte venerdì 6 giugno con una giornata interamente dedicata allo sport inclusivo, grazie alla collaborazione con la cooperativa sociale “La Contea”, per poi proseguire con dj set e momenti di festa.

Sabato pomeriggio spazio al grande rugby agonistico con la Coppa Sicilia Sevens F.I.R., che vedrà protagoniste le migliori squadre isolane.

Per la giornata finale di domenica 8 giugno, il festival sarà cornice del raggruppamento di mini Rugby e U14 con la partecipazione di numerosi giovani e giovanissimi. Seguirà l’Open Day URE.

In ogni momento del festival sarà presente il Terzo Tempo, simbolo della convivialità che caratterizza il mondo del rugby, a sottolineare quanto lo spirito di aggregazione e festa accompagni ogni fase dell’evento.

L’Enna Rugby Festival 2025 è un evento aperto a tutti, gratuito, pronto a regalare emozioni e a diffondere un messaggio di inclusione, partecipazione e comunità.

Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare i canali social @ennarugbyfestival.