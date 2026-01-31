Enna: rugby e solidarietà, domenica raccolta di beni per le famiglie di Niscemi

PUBBLICITÀ

Sport, condivisione e impegno civile. Domani, domenica 1 febbraio, a partire dalle ore 10:30, l’Unione Rugby Enna trasformerà il Campo di Atletica Leggera “T. Pregadio” nel cuore pulsante di una grande iniziativa solidale.

Oltre all’attività sportiva, che vedrà impegnate tutte le categorie (dal Mini Rugby alla Prima Squadra), la giornata sarà dedicata a una raccolta di beni di prima necessità per sostenere le famiglie evacuate di Niscemi. L’iniziativa è promossa in stretta collaborazione con la Misericordia Niscemi, l’MCL Madre Teresa di Calcutta.

In un momento di difficoltà per la comunità vicina, il Rugby Enna ribadisce i valori fondamentali della palla ovale: il sostegno e il gioco di squadra, dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Tutti i partecipanti e i cittadini sono invitati a contribuire portando beni di prima necessità presso i punti di raccolta allestiti all’interno dell’impianto.

Così ha commentato il presidente dell’Unione Rugby Enna Gaetano Emma: “Lo sport unisce, la solidarietà sostiene. Scenderemo in campo non solo per vivere la nostra passione, ma per dare un aiuto concreto a chi oggi ne ha più bisogno. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e, soprattutto, a donare.”