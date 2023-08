Enna: rubato alberello alla scuola elementare di Pergusa

PUBBLICITÀ

Giuseppe Piazza e Francesca Paola Schillaci, referenti provinciale e comunale di Plastic Free, segnalano il furto di uno dei tre alberelli piantati all’interno della scuola elementare di Pergusa, appartenente all’Istituto Comprensivo Neglia-Savarese. Gli alberelli erano stati recentemente piantati in occasione di una giornata di sensibilizzazione organizzata da Plastic Free e dal comitato Lakers.

“Tale notizia non può che averci stupito e scosso in senso negativo – hanno comunicato i rappresentanti di Plastic Free – in quanto riteniamo tale gesto ignobile, ancora di più perché inflitto contro una comunità fatta di bambini, che avevano accolto con entusiasmo la messa in dimora degli alberelli e che quotidianamente se ne prendevano cura. Queste notizie ci rendono ancora più consapevoli – proseguono – che c’è ancora tanto da lavorare e ci motivano ancora di più nell’intraprendere nuove azioni di sensibilizzazione, soprattutto tra i più piccoli per educarli ad un senso civico che manca alle generazioni che li stanno precedendo e che si macchiano di gesti così miserabili”.