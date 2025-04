Enna, Rsu, Uil Fpl: “Primo sindacato in sanità e primo per seggi negli enti locali”

PUBBLICITÀ

“Ci riteniamo molto soddisfatti per il risultato ottenuto alle ultime consultazioni delle RSU, credo che di più non potevamo fare essendo stati il primo sindacato in sanità ed il primo per seggi attribuiti negli enti locali”. A comunicarlo il Segretario Generale Uil Fpl Enna Giuseppe Adamo.

“Abbiamo presentato le liste in 27 enti su 27 – prosegue -. Abbiamo delle percentuali altissime sia in sanità con il 24,76% (6 RSU) e del 34,55% (36 RSU) negli Enti Locali. Un dato mediato tra i due comparti del 29,96% che ci pone probabilmente come la prima Provincia in ambito Uil Fpl a livello regionale. Molti giovani eletti nelle nostre con una presenza di donne estremamente alta. Ringraziamo i nostri candidati, tutti, nessuno escluso, perché coloro che non sono stati eletti non saranno dimenticati dall’organizzazione. Rimoduleremo i GAU in alcune realtà. Siamo entrati in Comuni dove da tempo non eravamo presenti, vedi Catenanuova e Villarosa, e ci confermiamo negli altri Comuni tranne ad Aidone e Barrafranca. Primi in dodici enti (considerando il Comune di Capizzi che seguiamo come Segreteria Provinciale con l’amico di sempre Pasquale Calandra) e secondo sindacato in sette realtà. Siamo cresciuti rispetto al 2022 di circa il 6%, quasi 800 preferenze tra sanità ed enti locali. Stiamo elaborando ulteriori dati per essere ancora più precisi ed abbiamo atteso qualche giorno prima di rilasciare il comunicato perché volevamo capire esattamente il peso del voto. Affermazioni di grande spessore politico al Comune di Nicosia ed al Comune di Enna, ma non riteniamo di meno le affermazioni nei Comuni di Agira, Cerami, Gagliano Casteferrato, Sperlinga, Nissoria, Valguarnera, I.A.C.P, Casa di Cura Barone di Falco di Nicosia ed Ente Autordromo dove, in questo ultimo ente, il personale ha votato in toto la lista Uil. Un ringraziamento ai componenti le commissioni elettorali, agli scrutatori ed a tutti coloro che hanno reso questa tornata della RSU 2025 significativa al massimo per la nostra federazione. Stiamo elaborando con il Segretario Organizzativo Calandra, appunto, ulteriori dati al fine di essere più puntuali e precisi perché non intendiamo autocelebrarci ma far parlare i numeri raggiunti. Seguiranno ulteriori comunicati al fine di valutare in ogni singolo ente il voto e fare delle valutazioni politiche-sindacali sulle vertenze in atto pendenti e su quanto abbiamo fatto”.