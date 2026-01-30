Enna, rottamazione quinquies: convocata l’11 febbraio la II Commissione consiliare

PUBBLICITÀ

Sarà dedicata al tema della cosiddetta “Rottamazione quinquies” la seduta della II Commissione Consiliare del Comune di Enna, convocata per l’11 febbraio. A darne notizia è la presidente della Commissione, la consigliera comunale Emilia Lo Giudice, che ha accolto la richiesta avanzata dal consigliere Dario Cardaci.

«Ho accolto con particolare favore e tempestività la richiesta del Consigliere Cardaci di convocare una seduta della II Commissione Consiliare che abbia come oggetto il tema della c.d. “Rottamazione quinques”. Alla riunione della commissione, che si terrà per esigenze di calendario l’11 febbraio, sono stati invitati l’Amministrazione Comunale, in persona dell’Assessore al bilancio, il Dirigente delle risorse finanziarie e il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti, il Dott. Marco Montesano».

Nel corso della seduta verranno dunque coinvolti sia i rappresentanti dell’Amministrazione comunale sia l’Ordine dei Commercialisti, anche alla luce di una proposta già avanzata dalla categoria professionale.

«Apprendo dalla stampa che sul tavolo c’è anche una proposta dell’Ordine dei commercialisti che, senz’altro, verrà esaminata. In ogni caso, in un clima che sono sicura sarà, considerato l’argomento trattato, collaborativo, ci confronteremo al fine di pervenire ad una soluzione condivisa e, soprattutto, utile per i cittadini».