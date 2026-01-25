Enna, rottamazione quinquies: Cardaci chiede la convocazione della commissione consiliare

PUBBLICITÀ

L’ultima Legge di bilancio estende la possibilità di applicare la cosiddetta “Rottamazione quinques” anche agli Enti Locali, tra cui i Comuni, che possono aderirvi attraverso l’adozione di una specifica procedura. Il provvedimento ha suscitato attenzione nell’opinione pubblica e tra gli operatori del territorio. Ordini professionali, associazioni di categoria e singoli contribuenti attendono di conoscere se anche il Comune di Enna intenderà avvalersi di questa facoltà prevista dalla normativa.

Su questo tema interviene il consigliere comunale di opposizione Dario Cardaci, che spiega: «Ho richiesto, in qualità di suo componente, la convocazione della seconda commissione consiliare con la partecipazione dell’Assessore al Bilancio e del Dirigente delle risorse finanziarie, presenze fondamentali per l’importanza che il provvedimento rappresenta sia sotto il profilo politico che sotto quello economico».

Secondo Cardaci, «lo stralcio degli interessi e delle more insieme ad una rateizzazione comprensibilmente adatta all’entità del debito darebbe serenità al cittadino e certezza all’Ente sulla base di una maggiore entrata».

Il consigliere sottolinea inoltre la scelta di un approccio istituzionale al tema: «Prestandosi l’argomento alla facile polemica, ho preferito seguire un percorso istituzionale, che veda tutte le parti affrontare l’argomento con serenità e spirito costruttivo».

«Sono sicuro che alla fine si potrà arrivare ad una soluzione utile e condivisa», conclude Dario Cardaci.