Enna, Rotary Club: Sanny Grillo nuova presidente

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Sanny Grillo è la nuova presidente del Rotary Club Enna per l’anno sociale 2026/27. Succede a Rino Realmuto.

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Il presidente uscente, nel suo intervento di commiato, ha ricordato le principali attività del Club: il settantesimo anniversario del Rotary Enna, il progetto del Governatore Sergio Malizia sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio, l’ottava edizione del Premio nazionale di letteratura umoristica dedicato a Umberto Domina. Ha relazionato anche su tutte le attività legate alle iniziative distrettuali: disabilità e inclusione lavorativa delle persone diversamente abili e tematiche emergenti come l’intelligenza artificiale.

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Il passaggio del Collare e della Campana è avvenuto alla presenza dei past Governor Attilio Bruno e Alfio Di Costa e dei soci. Sono stati ricordati i soci scomparsi quest’anno: l’avvocato Eugenio Amaradio e il dottor Bruno Maddalena, nonché il socio fondatore del Rotary Club Enna e past Governor del Distretto 2110 Sicilia e Malta, Alessandro Scelfo, alla cui memoria è stata consegnata una targa alla figlia Costanza.

La nuova presidente del Rotary Club Enna ha presentato le linee programmatiche dell’anno rotariano, dedicato al tema della fragilità come occasione di cura e di servizio. Ambiente, giovani e inclusione saranno i principali ambiti di intervento, nel segno del principio guida “portare il Rotary dentro la città e la città dentro il Rotary”.

Durante la cerimonia è stata presentata la nuova socia Cecilia Scintu e il nuovo direttivo: Salvatore Barbera, vicepresidente, Elisa Di Salvo e Andrea Caporali, segretari, Michele Riccobene, tesoriere, Giuseppe Anfuso, prefetto, Andrea Scoto e Giovanni Chiaramonte, consiglieri, il past president Rino Realmuto e Livia Perricone, presidente eletta per l’anno 2027/28.

Al passaggio della campana sono intervenuti il prefetto di Enna, dottor Ignazio Portelli, la vicesindaca della città, onorevole Stefania Marino, e i rappresentanti dei Club Service di Enna.