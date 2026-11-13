Enna, Rosario Riggio presenta il romanzo di fantascienza «Imagina»

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Sabato 28 novembre, alle ore 17:30, il Caffè letterario Al Kenisa di Enna ospiterà la presentazione di “Imagina”, il nuovo romanzo di fantascienza di Rosario Riggio, pubblicato da GAEditori.

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All’incontro interverranno l’autore e l’editore Gaetano Amoruso, che presenteranno al pubblico un’opera incentrata sul rapporto tra tecnologia, memoria e identità umana.

Ambientato in un futuro prossimo, segnato dalla diffusione della disinformazione e dal crescente potere delle tecnologie, il romanzo racconta la storia di Marco Berni, direttore della NeuroTech SoluTions, un’azienda specializzata nel campo della neurotecnologia.

Al centro della vicenda si trova Imagina, un dispositivo progettato per stimolare la mente e rielaborare i ricordi. Nella sua versione più avanzata e segreta, la tecnologia sarebbe persino in grado di intervenire sugli aspetti più profondi dell’identità e del desiderio.

Attraverso questa premessa narrativa, il romanzo affronta interrogativi legati alle possibilità offerte dal progresso tecnologico e ai rischi connessi al suo utilizzo, in un mondo nel quale il controllo delle coscienze assume un ruolo sempre più centrale.

Rosario Riggio, nato a Palermo nel 1979, è docente di Lingua e Letteratura italiana dal 2009 e insegna stabilmente, dal 2014, all’IPSIA Leonardo da Vinci di Magenta. Da diversi anni si occupa dei temi delle fake news, della post-verità e del rapporto tra media, linguaggio e politica.

Nel maggio 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, “TAUTO”, una distopia fantascientifica ambientata in un mondo dominato dalle fake news. L’opera ha ottenuto il riconoscimento della terza edizione del Premio nazionale di divulgazione scientifica Kerit-LC 2022, patrocinato dall’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria.

Nel settembre 2025 ha inoltre pubblicato il saggio “L’Occidente contro sé stesso”. Con “Imagina”, Riggio torna alla narrativa fantascientifica, proseguendo la riflessione sulle trasformazioni della società contemporanea e sull’influenza delle tecnologie.

Il romanzo è accompagnato anche da una playlist di brani musicali citati nell’opera, pensata come una sorta di colonna sonora per accompagnare la lettura. La playlist è disponibile al seguente link https://open.spotify.com/playlist/2nluL4FZIRKt5N1XUn9Pkc