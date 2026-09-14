Enna: Rosalinda Campanile nominata commissaria provinciale di Italia Viva-Casa Riformista

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Davide Faraone, vicepresidente nazionale di Italia Viva-Casa Riformista, ha nominato Rosalinda Campanile commissaria provinciale del partito a Enna.

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“Ringrazio Davide Faraone – ha commentato Rosalinda Campanile – per la fiducia. Assumo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità. Lavorerò per costruire una presenza sempre più forte e capillare in tutta la provincia, coinvolgendo amministratori, associazioni, realtà civiche e cittadini. Vogliamo creare una comunità politica aperta, presente nei territori e capace di occuparsi concretamente dei problemi e delle opportunità della provincia di Enna”.

“Rosalinda è una donna in gamba – ha aggiunto Davide Faraone – con una solida esperienza amministrativa e una profonda conoscenza del territorio. Sono molto contento che abbia accettato di assumere questo incarico. Avrà il compito di rafforzare e radicare Italia Viva-Casa Riformista in tutta la provincia ennese, aprendoci alle energie civiche, agli amministratori e a quanti vogliono contribuire alla costruzione di una proposta riformista forte e concreta. Ringrazio Giovanni Cannata per il lavoro svolto fin qui: continuerà a far parte della nostra squadra e a dare il suo prezioso contributo”.