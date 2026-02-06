Enna, role playing e laboratorio sportivo: prosegue al Lincoln il percorso di “Differenze 2.0”

PUBBLICITÀ

L’interesse e l’attenzione sul progetto Differenze 2.0, promosso dall’UISP, da parte di studenti e studentesse dell’IIS Lincoln di Enna, cresce sempre di più.

La conferma arriva al termine della seconda settimana di incontri, che stanno contribuendo a far conoscere sempre meglio a ragazzi e ragazze il tema della parità di genere, un fenomeno probabilmente ancora oggi molto sottovalutato.

Lunedì 2 e martedì 3 febbraio gli studenti sono stati coinvolti in attività per loro nuove, come quelle del role playing. Le psicologhe Giulia Pepe e Gaia Di Salvo, dell’associazione Live Your Rainbow – LYR (consultorio LGBTQ+ APS), attraverso un gioco di presentazione hanno invitato i ragazzi e le ragazze ad associare il proprio nome al pronome (maschile o femminile) con cui si identificano, introducendo così il concetto e le differenze tra cis e trans.

Durante l’attività di role playing, i ragazzi e le ragazze si sono calati nei panni di altre persone, interpretando il ruolo di una ragazza vittima di violenza mediata dalla tecnologia, ma anche quello di chi commette violenza, di un amico o di un familiare. Dal gioco di ruolo sono scaturite diverse emozioni e sensazioni, come paura, timore, disagio, tristezza, paranoia, incomprensioni, sensi di colpa e rabbia. Nel corso dell’incontro sono stati inoltre affrontati i concetti di libertà, consenso e pericolo. È stata anche presentata l’associazione Permesso Negato, che tutela e supporta le vittime della violenza tecnologica.

Sul concetto di “privilegio” si è invece concentrato il secondo giorno di attività, analizzando come sesso, etnia, religione, orientamento sessuale e condizione economica incidano sulla vita delle persone, non solo nella quotidianità ma anche in ambito sportivo. Attraverso un gioco basato sull’assegnazione di identità differenti, gli studenti si sono immedesimati nei personaggi da rappresentare. Su una pista disegnata a terra, veniva chiesto loro di avanzare o arretrare in base a frasi stimolo che privilegiavano o discriminavano la condizione assegnata. L’attività ha permesso ai ragazzi e alle ragazze di riflettere sugli atteggiamenti discriminatori, sul concetto di stereotipo e sulle emozioni vissute da chi subisce discriminazione.

La settimana si è conclusa con i laboratori sportivi del terzo giorno, durante i quali gli studenti, guidati dall’operatrice sportiva Valentina Puma, dottoressa in Scienze Motorie, sono andati alla scoperta del Sitting Volley. Da lei guidati, i ragazzi e le ragazze hanno trasformato la palestra in un vero laboratorio di inclusione, sperimentando una disciplina che scardina le gerarchie tradizionali.

L’obiettivo della lezione non è stato semplicemente imparare un nuovo sport, ma utilizzare il corpo per comprendere un concetto fondamentale: le differenze non sono limiti, ma caratteristiche che richiedono adattamento. Dopo le prime perplessità, la classe ha scoperto che il Sitting Volley non è una versione semplificata della pallavolo, ma uno sport vero e proprio: non si abbassa il livello, si cambiano le regole per giocare tutti insieme.

L’entusiasmo iniziale ha lasciato spazio alla consapevolezza della fatica fisica e della necessità di coordinarsi in modo diverso. Al termine della lezione, il momento di riflessione collettiva ha evidenziato come modificare le regole non sia un’ingiustizia verso i più forti, ma una necessità per garantire a tutti il diritto al gioco. L’inclusione, infatti, non significa trattare tutti allo stesso modo, ma creare le condizioni affinché tutti possano partecipare attivamente. La lezione si è chiusa con una nuova consapevolezza: nel Sitting Volley, così come nella convivenza civile, non vince chi è fisicamente più potente, ma chi sa collaborare con gli altri, partendo dallo stesso livello.