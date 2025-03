Enna: riunione operativa sui lavori di messa in sicurezza della SP 2

PUBBLICITÀ

Questa mattina l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Enna Gaetana Palermo ha promosso una riunione tecnica operativa, avente per oggetto gli interventi in corso di esecuzione di messa in sicurezza delle pendici soprastanti la SP 2, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della ditta e l’Ing. Salvatore Reitano per l’ufficio tecnico comunale.

“Ho preso atto del celere andamento dei lavori – spiega l’assessore Palermo – e ho concordato con la ditta incaricata un sopralluogo, da effettuarsi il prossimo venerdì 28 marzo alle ore 10,30 presso il cantiere, alla presenza dell’Ingegnere Capo della ex Provincia Regionale di Enna, Ing. Daniela Lumera, della dirigente della Polizia Locale, dott.ssa Voria, e dell’ufficio tecnico comunale, al fine di verificare la possibilità di procedere, nell’immediato, alla riapertura parziale della Sp 2”.