Enna: riunione del Comitato provinciale per il NO al referendum sulla giustizia

PUBBLICITÀ

Si è riunito ieri sera a Enna Bassa il Comitato Provinciale per il NO, alla presenza di rappresentanti del mondo politico, sindacale e associativo.

PUBBLICITÀ

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, CGIL con il segretario provinciale Antonio Malaguarnera, Partito Democratico con la segretaria provinciale Katia Rapé, Europa Verde – AVS con il responsabile provinciale Aldo La Ganga, Sinistra Italiana – AVS con Ciccio Virlinzi, Nuova Unione Popolare con Cinzia Dell’Aera, ANPI con Arturo Giunta, ARCI Petra con Lorenzo Trovato, oltre a cittadini e rappresentanti della società civile.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le motivazioni alla base della posizione contraria alla riforma della giustizia oggetto del referendum, con particolare riferimento ai temi dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura e al loro rapporto con i principi costituzionali.

Al termine della riunione, il Comitato ha nominato Piergiacomo La Via quale portavoce provinciale.

Il Comitato ha inoltre annunciato l’intenzione di promuovere la costituzione di comitati comunali, con l’obiettivo di organizzare la campagna referendaria su scala territoriale. È previsto lo svolgimento di iniziative in diversi comuni della provincia.

Il calendario prevede un primo appuntamento a Piazza Armerina il 18 febbraio, seguito da incontri a Leonforte il 20 febbraio, a Nicosia il 21 febbraio e a Enna il 27 febbraio, presso il Garden.

Nel corso della riunione è stato infine rivolto un invito alle associazioni e alle realtà sociali del territorio a partecipare alle attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini in vista della consultazione referendaria.