Enna: ritornano le “Vie dei Tesori”

Chiese dimenticate, cripte nascoste, tele restaurate, giardini segreti, ma anche pedalate al tramonto, tour nella miniera dismessa, spettacoli all’alba con colazione compresa, arpa al tramonto, yoga e bikesharing e tanto altro. Enna è pronta a varare la sua seconda edizione delle “Vie dei Tesori” dopo l’exploit dello scorso anno quando in tre weekend si riempì di quasi 3300 visitatori.

E per questa nuova rassegna ha messo insieme un programma bellissimo, in cui trovano spazio numerosi luoghi chiusi da tempo, sconosciuti anche alla stessa comunità ennese. Come la chiesa di San Michele Arcangelo, appena restaurata e chiusa da un quarto di secolo; la settecentesca Santa Teresa, con la sua decorazione straordinaria e la cripta con gli antichi colatoi, anch’essa chiusa da quasi sessant’anni; il giardino segreto della ex Banca d’Italia o il Circolo da conversazione fino a poco tempo fa vietato alle donne o comunque ai non soci; la Rocca di Cerere sarà protagonista di spettacoli all’alba e al tramonto, e si potrà passare una giornata con gli apicultori.

Si parte sabato 10 settembre e si va avanti per tre weekend, sempre sabato e domenica, fino al 25 settembre.

Il programma del festival – costruito con il supporto del Comune, con UniCredit come main sponsor – sarà presentato giovedì alle ore 12 al Convento dei Cappuccini dal sindaco Maurizio Dipietro, dall’assessore all’istruzione e cultura Rosalinda Campanile, da Laura Anello e Marcello Barbaro, rispettivamente presidente e vicepresidente della fondazione “Le Vie dei Tesori”, da Jessica Falzone, vice area manager Caltanissetta ed Enna di UniCredit.