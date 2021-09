Ritorna ad Enna la tradizionale “Fiera di Settembre” che si svolgerà lungo Viale IV Novembre e Viale Diaz da oggi fino a domenica 19 settembre.

“Poiché la Sicilia ricade attualmente in zona gialla – si legge sul sito del Comune – si considerano in vigore tutte le disposizioni previste per lo svolgimento in sicurezza in materia di gestione e prevenzione del contagio da Covid-19”.