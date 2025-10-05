Enna: ritorna la magia del cantastorie con “Cantannu di La Vergini do viddanu”

Sabato 11 ottobre, alle ore 19:30, la Chiesa dei Cappuccini di Enna ospiterà lo spettacolo “Cantannu di La Vergini do viddanu”, inserito nel cartellone de La Via dei Tesori 2025.
L’evento vedrà protagonisti i musicisti Lucio Giunta (strumenti a fiato), Guglielmo Ingrà (percussioni), Stefano Giunta (fisarmonica e chitarra classica), insieme al cantastorie Gaetano Libertino, autore dei testi originali e dell’adattamento scenico. Ad arricchire la rappresentazione, la tela dipinta con quadri storici a tema realizzata da Luca Manuli.
Lo spettacolo rievoca la figura del cantastorie, riportandola al centro della scena contemporanea attraverso musica, parole e immagini. Libertino, ispirato dai ricordi di quando da ragazzo assisteva ai racconti popolari nelle piazze di Enna, propone oggi un lavoro che vuole far rivivere una tradizione culturale che ha segnato l’identità popolare locale.
L’ingresso è su prenotazione. Per info www.leviedeitesori.com – tel. 0935/40573.