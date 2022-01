Enna: ritorna ad essere celebrata la festa di San Giovanni Bosco

Da quest’anno nella chiesa di San Tommaso Apostolo viene ripristinata ad Enna la festa in onore di San Giovanni Bosco che originariamente – fino al 1964 – veniva celebrata nella Chiesa di Santa Teresa.

Dopo la chiusura della chiesa, la statua lignea di San Giovanni Bosco era andata in rovina e solo di recente, per interessamento del parroco Padre Marotta, si è provveduto al suo restauro grazie all’intervento della restauratrice Sonia Sutera. Con grande gioia don Marotta ha annunciato che al più presto saranno avviati anche i lavori per il restauro e la riapertura della Chiesa di Santa Teresa che tornerà agli antichi splendori.

Momentaneamente la statua di San Giovanni Bosco è stata collocata nella chiesa parrocchiale di San Tommaso ed è qui che lunedì 31 gennaio verrà solennizzata la ricorrenza. La festa verrà preceduta da un triduo nei giorni 28, 29 e 30 gennaio con inizio della celebrazione eucaristica alle ore 19. La predicazione verrà animata dal salesiano don Raimondo Giammusso che tratterà il tema “Don Bosco, padre e maestro dei giovani”. Lunedì 31 gennaio, giorno della festa, alle ore 18 è previsto un incontro con i giovani e con gli animatori dei gruppi giovanili presenti in città. Seguirà la celebrazione della messa.

“L’obiettivo della festa – come afferma Padre Filippo Marotta – è quello di attenzionare la gioventù non solo della parrocchia ma di tutta la comunità cittadina. In un periodo di crisi di valori aggravato dall’evoluzione pandemica, si è sentita la necessità di proporre delle certezze ai giovani. Proprio in tale ottica – aggiunge – l’animazione è stata affidata a un salesiano membro della stessa congregazione fondata proprio da San Giovanni Bosco che è il protettore dei giovani e i salesiani sono esperti nella loro formazione spirituale, umana e professionale”.