Il coordinatore del COC del Comune di Enna, dott. Lorenzo Colaleo, comunica che il numero di soggetti contagiati residenti nel territorio comunale è salito oggi a 40.

Gli stessi risultano essere in isolamento unitamente ad altri 25 soggetti, anch’essi posti in isolamento in conseguenza al tracciamento susseguente all’accertamento del contagio.