Enna: ritardo dei lavori al Castello, interrogazione all’Ars di Giuseppe Lombardo (Mpa)

“Ad oggi la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Enna non ha avviato le procedure per l’impiego delle somme stanziate per gli interventi di somma urgenza di messa in sicurezza del castello, compromettendo, di fatto, la fruizione della struttura ai visitatori, agli operatori turistici”. E’ quanto sostiene il deputato regionale Mpa Giuseppe Lombardo all’interno di un’interrogazione parlamentare in cui si chiedono maggiori ragguagli in merito ai lavori di messa in sicurezza del Castello di Lombardia di Enna.

Lombardo chiede di conoscere “le ragioni che hanno determinato la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Enna al prolungato ritardo”. E in particolare “se non ritengano opportuno, ove non si riscontrasse ragione alcuna per l’ulteriore protrarsi dell’avvio dei lavori di messa in sicurezza del sito, sollecitare la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Enna ad ottemperare con urgenza all’incarico ad essa attribuito, al fine di rendere pienamente fruibile alla cittadinanza ed ai turisti un complesso monumentale di indiscusso pregio”.

“L’importante opera di riqualificazione in atto dell’area in cui sorge il Castello di Lombardia – si legge ancora nell’interrogazione – è frutto della visione strategica avviata diversi anni fa dalla precedente amministrazione comunale, con l’obiettivo di riqualificare il simbolo della città attraverso interventi mirati. Un progetto che continua a prendere forma attraverso ulteriori progetti già cantierati per un valore di circa 4 milioni di euro’”.