Enna, “Rita da Cascia il Musical”: nuova replica al Teatro Neglia

Domenica 12 ottobre alle 19:30, il Teatro F. Paolo Neglia di Enna ospiterà la decima replica di “Rita da Cascia il Musical”, uno spettacolo che continua a emozionare e conquistare il pubblico.

Sarà la quinta volta che la compagnia si esibisce nel capoluogo ennese, tornando in scena a grande richiesta dopo il successo ottenuto a Cascia lo scorso 26 luglio, quando il sogno di portare il musical nella città della Santa si è finalmente realizzato.

Lo spettacolo racconta la vita straordinaria di Rita, una donna dal cuore dolce e dall’animo determinato, che ha saputo incarnare i valori del perdono, dell’amore e della speranza. La regia di Rosario Primavera propone una visione romanzata della vita della Santa, pur mantenendo fedeltà storica alla vicenda originale.

Attraverso un sapiente uso di luci, colori, coreografie, musiche e canzoni originali, lo spettacolo trasporta il pubblico nel mondo di Rita, facendo rivivere le tappe fondamentali della sua esistenza con immaginazione e sensibilità artistica.

Ma “Rita da Cascia il Musical” non è uno spettacolo statico: si tratta di un’opera viva che matura ad ogni replica, evolvendosi insieme alle esperienze e ai vissuti dei suoi protagonisti. Il regista Rosario Primavera introduce costantemente aggiornamenti e modifiche, arricchendo la produzione con nuove intuizioni sceniche e interpretative. Questa dinamicità rende ogni rappresentazione unica, permettendo allo spettacolo di crescere e affinarsi nel tempo, nutrendosi della relazione con il pubblico e del percorso artistico e umano degli artisti coinvolti.

Sul palcoscenico si alternano 30 artisti tra cantanti, attori e ballerini, supportati da un team di 8 tecnici che lavorano instancabilmente dietro le quinte. Uno spettacolo imponente e corale che mira a diffondere il messaggio universale che Santa Rita, nota come la “Santa dei casi impossibili”, ha lasciato alle generazioni future.

Lo spettacolo è il frutto di un progetto nato dal cuore di otto amici, uniti da un legame profondo, che hanno deciso di dare vita a questa produzione come segno di gratitudine per una grazia ricevuta. Un’iniziativa personale che è stata abbracciata e condivisa da tutti i soci coinvolti, animati da un sogno che si è concretizzato proprio a Cascia, ai piedi del santuario della Santa, ricevendo un’accoglienza calorosa e commossa.

L’appuntamento di domenica 12 ottobre rappresenta un’occasione imperdibile per il pubblico ennese e per tutti coloro che desiderano assistere a uno spettacolo capace di coniugare arte, spiritualità ed emozione, in una versione sempre rinnovata che riflette la continua evoluzione artistica di chi la porta in scena.

Per informazioni su biglietti e prenotazioni, è possibile contattare direttamente il Teatro F. Paolo Neglia di Enna.

Fabio Marino