Enna: ristorante aderente non applica sconto del 20 per cento a due turisti

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Un ristorante di Enna, aderente all’iniziativa promossa dal Comune, non avrebbe applicato lo sconto del 20 per cento a due turisti stranieri. L’episodio sarebbe avvenuto due sere fa.

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Secondo quanto riferito, i due ospiti erano a conoscenza dell’agevolazione e, dopo avere cenato nel locale e superato l’importo minimo previsto per usufruire dello sconto, non sarebbe stata loro applicata la riduzione. Ai turisti sarebbero stato loro spiegato che lo sconto non poteva essere riconosciuto a causa della tipologia di pietanze consumate.

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I due clienti avrebbero comunque saldato il conto senza sollevare particolari proteste. L’episodio, tuttavia, lascia spazio ad alcuni interrogativi sulle modalità di applicazione dell’iniziativa.

Gli sconti annunciati vengono applicati in maniera uniforme? Esistono esclusioni legate alle pietanze ordinate o alla tipologia di clienti? L’applicazione della riduzione è lasciata alla discrezione dei singoli locali?

L’iniziativa del Comune ha già suscitato alcune perplessità, soprattutto tra gli operatori della ristorazione. Tuttavia, qualora un’attività scelga di aderire, è necessario che le condizioni siano comunicate in modo chiaro e che lo sconto venga applicato secondo le modalità previste.

In ambito turistico episodi di questo tipo rischiano di danneggiare l’immagine dell’intera città.