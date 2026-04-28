Enna, rissa aggravata del 2018: pluripregiudicato ai domiciliari

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato, e in particolare operatori della Squadra Mobile di Enna, ha eseguito – in questo centro urbano – a carico di un soggetto pluripregiudicato, l’Ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, poiché ritenuto responsabile del reato di rissa aggravata in concorso con altri soggetti.
I poliziotti della Squadra Mobile di Enna, ricevuto l’ordine, riuscivano prontamente a rintracciare il condannato e a condurlo negli uffici della Squadra Mobile per gli adempimenti di rito, ultimati i quali, gli stessi lo riaccompagnavano presso la propria abitazione per l’espiazione della pena inflittagli, rendendolo edotto di attenersi scrupolosamente alle rigide prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta.
I fatti risalgono al 2018, quando l’uomo, unitamente ad altri soggetti, ad Enna Bassa, partecipava ad una rissa, nella quale erano state utilizzate anche spranghe di ferro; colluttazione che veniva sedata grazie al tempestivo intervento del personale della stessa Squadra Mobile, così evitando il verificarsi di conseguenze più gravi nei confronti degli stessi soggetti partecipanti alla rissa.
L’operazione evidenzia il ruolo centrale della Polizia di Stato nel garantire l’effettiva esecuzione delle pene definitive, assicurando che condotte violente, come quelle attribuite al soggetto, trovino una risposta concreta nell’applicazione della legge e nella tutela dell’ordine pubblico.