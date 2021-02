Enna. Risorse legge di bilancio, Ance: “Nessun progetto dei Comuni, occasione persa”

E’ di ieri la notizia dell’approvazione dei progetti presentati dai Comuni a valere sulle risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio 2019.

“Purtroppo ancora una volta dobbiamo registrare l’assenza di progetti da parte dei Comuni dell’ennese. E’ incredibile per non dire allucinante. Ben 1 miliardo e 900 milioni di progetti e nessuno dei Comuni della provincia di Enna, ci sono progetti in tutte le province siciliane, tranne la nostra, dimenticata da noi stessi, dai nostri amministratori e soprattutto da una tecno-burocrazia comunale assolutamente inerte davanti alle esigenze”. Così amaramente commenta la presidente ennese dei costruttori dell’ANCE Sabrina Burgarello.

“Solo 4 Comuni ci hanno provato – prosegue la Burgarello – senza particolare impegno a quanto pare, dato che non hanno avuto nemmeno l’accortezza di presentare progetti definitivi o addirittura i rendiconti economici, degli altri 16 Comuni nessun segnale di vita. Questo è il vero motivo del ritardo e delle pessime condizioni di vivibilità delle nostre aree, dei nostri Comuni. L’assenza di progettualità pubblica. L’assenza di interesse nella ricerca di finanziamenti, e pensare che in questo caso si potevano far finanziare interventi per combattere il dissesto idrogeologico delle infrastrutture e degli edifici”.