Enna riscopre la magia dell’estate con “E quindi uscimmo a riveder le stelle”

Grande successo per l’evento di ieri, che ha riacceso le serate estive e la voglia di partecipazione degli ennesi. Una folla straordinaria ha affollato il Castello di Enna in occasione di “E quindi uscimmo a riveder le stelle”.

Una manifestazione ben organizzata, durante la quale la città ha dimostrato una rinnovata voglia di vivere gli spazi culturali, regalando una risposta entusiasta che ha sorpreso gli stessi organizzatori.

Protagonisti della serata i SikulaRetrò, band originale e di grande talento composta da due voci, pianista, batteria e contrabbasso, che hanno proposto un repertorio anni ’50 e ’60 rivisitato in chiave swing. I pezzi classici reinterpretati dalla formazione hanno conquistato il pubblico, che ha risposto con applausi prolungati e calorosi durante tutta l’esibizione.

Ospite d’onore della serata il comico Giuseppe Castiglia, che ha intrattenuto la platea con le sue barzellette, veri e propri cavalli di battaglia dell’artista. La sua caratteristica principale: la parlata e il modo di esprimersi con un lessico strettamente catanese dialettale, ricco di vocaboli ormai poco utilizzati ma carichi di storia e colore siciliani. Lo showman ha creato subito un legame di complicità con il pubblico; le numerose gag hanno coinvolto la platea in ripetute e sonore risate, rendendo l’atmosfera conviviale e divertente.

La serata non è stata solo musica e spettacolo. Gli ennesi hanno potuto gustare le delizie negli stand dedicati al food tipico, mentre un’attrazione particolare è stata rappresentata dalle tre postazioni di telescopi astronomici professionali posizionate alla Rocca di Cerere, in zone opportunamente oscurate. L’interesse per l’osservazione astronomica è stato tale che si sono formate lunghe file di persone desiderose di ammirare i corpi celesti. Grazie all’assistenza di esperti astrofili del Gruppo Astrofili Catanesi e alla passione che hanno messo a disposizione con competenza e semplicità, il pubblico ha potuto ammirare l’immensità e lo stupore dei corpi celesti, aiutato dalla posizione privilegiata del luogo. Un’esperienza indimenticabile che ha aggiunto un tocco di magia alla serata.

L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco Enna, guidata dalla presidentessa Gioia Pugliese, che ha così commentato: “Siamo entusiasti della straordinaria partecipazione di ieri sera. Vedere una tale folla che si ritrova al Castello per condividere cultura, musica e bellezza è il segno che Enna ha voglia di ripartire. Questa risposta del pubblico ci incoraggia a continuare su questa strada, riportando vita e colore nelle nostre notti estive. Il successo di ‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’ dimostra che quando si offre qualità, i cittadini rispondono con entusiasmo”.

La serata rappresenta un segnale importante per Enna, dimostrando come eventi di qualità e ben organizzati possano riaccendere l’interesse e la partecipazione della comunità locale.

Fabio Marino