Enna riscopre il volto ludico del Medioevo

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La XX Settimana Europea Federiciana continua a tessere la sua trama di storia ed emozione, portando la città di Enna nel cuore pulsante della quotidianità del XIII secolo. Dopo il trionfo dell’inaugurazione al Teatro Neglia, l’attenzione si è spostata ieri, martedì 5 maggio, nella suggestiva cornice del Chiostro dell’Eremo di Montesalvo, dove il pubblico è stato accompagnato in un viaggio affascinante e inedito tra i vizi e le virtù del tempo federiciano.

L’intera manifestazione è promossa e organizzata dalla Casa d’Europa, guidata dalla presidente Cettina Rosso, e gode del patrocinio del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale. Grazie a questo sforzo corale, l’incontro di ieri dal titolo “Scherza con i fanti ma lascia stare i Santi” ha potuto sfidare l’immagine stereotipata di un Medioevo cupo e austero, svelando invece una società vibrante, fatta di divertimenti, spettacoli e passatempi.

Sotto la guida di un panel di eccellenza dell’Università di Palermo, composto dalla storica Patrizia Sardina, dal medievista Pietro Colletta (anche presidente della Società Dante Alighieri di Enna) e dalla musicologa Ilaria Grippaudo, è stato tratteggiato uno spaccato di vita autentica.

Il racconto ha spaziato dai rumorosi giochi da taverna, popolati da dadi e carte sotto lo sguardo vigile di ballerine, fino alla nobile disciplina degli scacchi e alla grandiosità di palii e tornei. A rendere l’esperienza ancora più immersiva sono stati gli intermezzi musicali dei Musigalli, giovane formazione siciliana di medieval folk che ha saputo dar voce ai ritmi e alle armonie popolari dell’epoca.

Ma il viaggio nel tempo non si ferma qui. L’entusiasmo di questa ventesima edizione si prepara infatti a esplodere oggi, mercoledì 6 maggio, con l’apertura del Villaggio medievale presso l’Ex Convento dei Cappuccini – Urban Center comunale. A partire dalle ore 15:00, la struttura si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto dedicato alle “Arti antiche”. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare da vicino la nobile arte della falconeria con i rapaci dell’Associazione Nocte Tempore di Paternò, cimentarsi nel tiro con l’arco storico grazie alla Compagnia Arcieri del Castello di Enna o scoprire i segreti della lavorazione della carta artigianale curata dalla cartiera CRISA di Leonforte. Un appuntamento, curato da Bottega Culturale Sicilia, che richiede la prenotazione e un piccolo contributo, pensato per far toccare con mano la maestria di un passato che a Enna è più vivo che mai.