Enna: riqualificazione Via Trieste, prosegue l’iter del concorso di progettazione

Lo scorso 7 dicembre è scaduto il termine della prima fase di presentazione dei progetti per il concorso di progettazione a due gradi denominato “Lo spazio urbano sostenibile – Enna. Riqualificazione recupero e valorizzazione dell’asse viario di Via Trieste, del cavalcavia di Via Messina e dei sistemi di risalita annessi, del parcheggio su via Messina e della Piazza Giovanni XXIII”. Le proposte progettuali presentate sono state numerose ed entro il 14 gennaio verranno esaminate da una commissione di esperti composta dall’ingegnere Salvatore Reitano, dall’architetto Gregorio Indelicato, dal professore Gianluca Burgio, dall’ingegnere Giovanni Petronio e dall’architetto e ingegnere Salvatore La Mendola. La commissione ammetterà al II grado del concorso cinque progetti, che resteranno anonimi per ragioni di trasparenza. Entro l’8 febbraio, i concorrenti ammessi al II grado invieranno i progetti maggiormente definiti e approfonditi alla commissione che li valuterà, decretando un vincitore del concorso entro il 3 marzo.

Soddisfazione per lo svolgimento del concorso è stata espressa dal sindaco Maurizio Dipietro e dall’assessore ai lavori pubblici Francesco Alloro. Quest’ultimo ha evidenziato come “le tante proposte arrivate dimostrano l’interesse che ha suscitato questo concorso e la voglia di tanti professionisti di mettersi in gioco per offrire la loro idea di riqualificazione di uno spazio importante della nostra città come è quello della Via Trieste. Una volta redatto il progetto, lavoreremo per ottenere un finanziamento grazie alle possibilità che il Pnrr mette a disposizione degli enti locali”.