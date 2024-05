Enna: riqualificazione Piazza Santa Sofia, gruppo Mpa-Ev presenta interrogazione

PUBBLICITÀ

Nella mattinata di ieri il gruppo federato MPA-EV composto dai consiglieri comunali Naomi Fiammetta, Giuseppina Firrantello, Francesco Comito ed Emilia Lo Giudice ha presentato un’interrogazione all’assessorato di competenza finalizzata a comprendere lo stato di avanzamento dei lavori di progettazione e programmazione per il recupero dell’antica Piazza S. Sofia su cui sorge un vecchio serbatoio pensile ormai in stato di degrado e abbandono.

L’interrogazione si colloca nell’ambito dell’azione amministrativa già intrapresa dagli assessori uscenti Ornella Romano, Walter Cardaci, Gaetano Catalano, Francesco Di Venti e Francesco Alloro i quali, nel corso dello scorso mese di dicembre, hanno posto in rilievo presso l’amministrazione comunale l’opportunità di intervento immediato volto al recupero di una piazza e di un rione molto importante per la città di Enna, visto che in detta piazza si affaccia la sede E.R.S.U. e a poca distanza sorge una chiesa storica ennese quale quella della Donna Nuova. Inoltre nella piazza sorge anche un’antica edicola votiva.

“Tale intervento – comunica il gruppo federato MPA-EV – risulta non solo opportuno da un punto di vista estetico ma soprattutto urgentemente necessario visto lo stato di degrado in cui versa la piazza con particolare riferimento al distacco continuo di intonaci e calcinacci dall’ormai abbandonato serbatoio pensile. Nel corso dei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024 pertanto furono avviati sotto il controllo degli assessori uscenti tutti gli atti preliminari alla progettazione ed al recupero della Piazza Santa Sofia. In particolare furono posti in essere i seguenti atti amministrativi: progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell’U.T.C. approvato in linea amministrativa con delibera di Giunta n. 323 del 29/12/2023; procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori; avvenuta aggiudicazione dei lavori da parte di un tecnico esterno. Al momento però – conclude il gruppo federato – non si conosce lo stato di avanzamento amministrativo degli atti e, dunque, si auspica che l’attuale amministrazione possa fare presto in quanto la condizione della Piazza Santa Sofia richiede immediati interventi volti al recupero e alla riqualificazione”.