Enna: ripulita dai rifiuti la SS 192

È stato ripulito dai rifiuti il percorso della SS 192, strada attualmente molto frequentata per via della temporanea chiusura in uscita dello svincolo autostradale. L’intervento è stato disposto dall’assessorato all’ambiente del Comune di Enna in sinergia con la società EcoEnnaServizi.

“Rinnovo l’appello ad un maggiore senso civico – ha scritto il sindaco Maurizio Dipietro nella propria pagina istituzionale – per evitare che i rifiuti tornino nuovamente lungo la strada e, proprio in questo senso, saranno intensificati i controlli sia in questa zona che in altre parti del territorio cittadino segnalateci nei giorni scorsi”.