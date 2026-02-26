Enna, ripristino pavimentazione in un tratto di via Roma: divieto di transito e sosta dal 2 al 6 marzo

PUBBLICITÀ

Il Comando della Polizia Locale di Enna comunica che, a far data 02/03/2026, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino pavimentazione stradale in via Roma, con ordinanza n. 99 del 26/02/2026 è stato istituito, fino al 06/03/2026, dalle 00,00 alle ore 24,00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto temporaneo di circolazione e sosta veicolare con rimozione forzata in ambo i lati del tratto di via Roma nel tratto compreso tra il civ. 1 ed il civ. 132 (da piazza Neglia all’intersezione con via Libertà) per i motivi espressi in premessa.

Sarà consentito il transito ai residenti, ai titolari di passi carrabili e attività commerciali insistenti nel tratto in oggetto, comprese le traverse laterali (via Carmine, via Chiesiola, via Cap. Emma Marcello e via Passo Signore), compatibilmente con i lavori da eseguire.

Tutti i veicoli diretti verso il quadrivio Monte-viale Diaz possono percorrere la via Roma Bassa fino alla piazza Neglia, e proseguire in via Legnano, via Trieste e Viale Diaz.