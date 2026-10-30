Enna: ripresi i lavori di messa in sicurezza di Villa Farina e del Pisciotto

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Ripresi i lavori per la messa in sicurezza di Villa Farina e dell’intera area del Pisciotto, a Enna. La riapertura del cantiere arriva dopo mesi di sollecitazioni, confronti e approfondimenti con la Regione, portati avanti dall’amministrazione guidata dal sindaco Mirello Crisafulli insieme all’assessore Tiziana Arena.

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Oggi, venerdì 30 ottobre, primo sopralluogo dove erano presenti il sindaco Crisafulli, la vicesindaco Stefania Marino e i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera, il Dipartimento regionale della Protezione civile, il responsabile unico del progetto (RUP) e, per il Comune, l’ingegnere Salvatore Reitano, funzionario tecnico e ingegnere ambientale. Al sopralluogo hanno preso parte anche i componenti della IV Commissione consiliare permanente.

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L’obiettivo dell’intervento è rendere sicura l’area senza sacrificarne il patrimonio verde e l’identità ambientale. Per l’amministrazione le due esigenze vanno tenute insieme, la messa in sicurezza deve preservare il carattere del luogo.

Durante il sopralluogo il sindaco Crisafulli ha sottolineato che la ripresa del cantiere è un segnale positivo, ma che l’attenzione dell’amministrazione resta alta. L’obiettivo è che i lavori proseguano senza nuove interruzioni e si concludano nei tempi previsti, a tutela dei residenti e dell’intera comunità ennese.

La Commissione consiliare, presieduta da Filippo Fiammetta e composta dai consiglieri Cappa, Tornabene, Di Venti e Fazzi, ha espresso – durante la seduta straordinaria e fuori porta di oggi – soddisfazione per la ripresa degli interventi.