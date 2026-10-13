Enna, riprendono i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti

PUBBLICITÀ

Eco Enna Servizi S.r.l., in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale del Comune di Enna, comunica la ripresa delle attività di vigilanza e controllo sul corretto conferimento dei rifiuti nel territorio comunale.

PUBBLICITÀ

Le verifiche riguarderanno in particolare il rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata e sull’abbandono illecito dei rifiuti. Nei casi di violazione accertata saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente da parte degli organi competenti.

«Il rispetto delle regole nel conferimento dei rifiuti non è soltanto una questione di decoro urbano, ma rappresenta un dovere nei confronti dell’intera comunità e, soprattutto, una forma di rispetto verso i lavoratori che quotidianamente garantiscono un servizio essenziale per la nostra città», dichiara Giuseppe Seminara, amministratore unico di Eco Enna Servizi.

«Non è accettabile – prosegue – che comportamenti irresponsabili di pochi cittadini compromettano il lavoro di tanti operatori, costretti spesso a intervenire per rimediare a conferimenti irregolari e abbandoni indiscriminati. Tutelare l’ambiente significa anche tutelare la dignità, la sicurezza e il lavoro di chi ogni giorno si impegna per mantenere pulita Enna».

Secondo quanto riferito dalla società, l’iniziativa non ha un obiettivo esclusivamente sanzionatorio, ma punta anche a promuovere una maggiore responsabilità collettiva e a migliorare la qualità del servizio: «La collaborazione con la Polizia Locale rappresenta un passaggio importante per rafforzare il controllo del territorio. Vogliamo una città più pulita, un servizio più efficiente e maggiore rispetto per i nostri lavoratori. Chi rispetta le regole contribuisce al bene comune; chi non lo fa deve sapere che i comportamenti irregolari saranno oggetto di controllo e, ove accertati, sanzionati».

Eco Enna Servizi rinnova infine l’invito alla cittadinanza a rispettare modalità e calendari della raccolta dei rifiuti.