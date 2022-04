Enna: riprende l’attività delle accoglienze di bambini bosniaci

Da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata revocata la sospensione dello svolgimento dei programmi solidaristici di accoglienza di minori stranieri. Il che significa per l’Associazione Luciano Lama Ong riprendere l’attività delle accoglienze di bambini bosniaci sin da questa estate con l’organizzazione della 55^ Accoglienza. L’ultima organizzata è stata quella del periodo natalizio del 2019.

Tante famiglie potranno iniziare ad organizzarsi per rivedere o accogliere per la prima volta bambini provenienti dello stato balcanico della ex Jugoslavia.

“Tutta l’associazione esprime grande felicità e soddisfazione in particolare per le famiglie che così potranno rivedere i giovani ed i ragazzi che per lungo tempo non hanno avuto la possibilità di poterlo fare – commenta il presidente dell’associazione Michele Sabatino – siamo già in una fase organizzativa abbastanza avanzata e ci auguriamo di poterli rivedere a fine giugno e vedere anche il sorriso delle famiglie ospitanti. Per noi è sicuramente un momento importante – prosegue – senza però perdere di vista che l’associazione sta lavorando veramente a 360 gradi perché siamo in attesa delle famiglie ucraine e tanti altri progetti sui temi dell’immigrazione, solidarietà ma anche del bisogno”.